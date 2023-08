Link – Orgoglio e Pregiudizio, sold out per l’evento LaC a Corigliano Rossano: grande attesa per Gratteri

di Luca Latella

Sold out. La terza e ultima tappa di Link – Orgoglio e Pregiudizio, l’importante progetto di viaCondotti21, Pubbliemme, Diemmecom, LaC network, che si terrà a Corigliano Rossano questa sarà a partire dalle ore 19 al Concio Amarelli, farà registrare il tutto esaurito, come lasciano presagire le prime due tappe che si sono già tenute a Falerna e Vibo Marina nei giorni scorsi, e hanno visto la partecipazione di tante persone. Anche la terza città della Calabria, dunque, parteciperà con passione. Vi è grande attesa e voglia di raccogliere i messaggi sempre più pop lanciati dal procuratore di Catanzaro, Nicola Gratteri, di proteggere l’eredità di legalità e rinnovamento che Link – Orgoglio e pregiudizio vuole lasciare alla Calabria, nella direzione indicata dal presidente di Diemmecom, Domenico Maduli: «L’orgoglio condiviso ci rende più forti. Condividere serve a prendere coscienza in modo inequivocabile di quanto sia efficace compiere ciò che è alla base della comunicazione strategica: trasformare i punti di debolezza in punti di forza» CONTINUA A LEGGERE QUI: Corigliano Rossano si prepara ad accogliere Gratteri ospite dell’evento targato LaC che promuove il riscatto della Calabria all’insegna della legalità