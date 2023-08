Mileto, conferimento cittadinanza onoraria a Roby Facchinetti: ecco la data

Roby Facchinetti

Giovedì 7 settembre. È questa la data in cui Roby Facchinetti riceverà l’onorificenza di cittadino onorario di Mileto. Ad annunciarlo è il sindaco Salvatore Fortunato Giordano, il quale lo scorso 24 maggio aveva provveduto a fare approvare dal consiglio comunale la richiesta prodotta, al riguardo, dal Cantiere musicale internazionale diretto dal maestro di pianoforte Roberto Giordano. Qualche mese prima il famoso tastierista e voce storica dei Pooh era giunto nella cittadina normanna proprio per far visita alla scuola di alta formazione con sede nello storico palazzo San Giuseppe. Qui aveva provveduto ad inaugurare il dipartimento di Musica Pop e ad incontrare gli allievi e i docenti del Cmi, il sindaco Giordano e il fondatore del gruppo facebook “Il Gran Popolo dei Pooh” Antonio Grillo, da anni in Toscana ma nativo della cittadina normanna. «Il maestro Facchinetti – si legge nella motivazione che ha portato al conferimento della cittadinanza onoraria – ha contribuito al progresso culturale, nel campo della Musica Pop, attraverso un’importante produzione artistica intrapresa a partire dalla fine degli anni ’50 e ancora prospera. Invitato a inaugurare il dipartimento di Musica pop presso il Cantiere musicale internazionale, ha accettato, senza indugio e a titolo gratuito, di sostenere con la propria presenza i progetti del Cmi che, da anni, opera sul territorio comunale di Mileto. La sua disponibilità – si aggiunge – è stata prova di una volontà incondizionata di sostenere la scuola di alta formazione miletese e di incoraggiare i suoi allievi, ma è stata, soprattutto, indice di affezione ed interessamento verso la città e la comunità di Mileto. Il conferimento della cittadinanza onoraria si ritiene doveroso a testimonianza della riconoscenza della comunità tutta ad un grande artista e ad un uomo generoso. Le sorprese nella nostra città – afferma oggi dal canto suo il sindaco, visibilmente soddisfatto – in questa estate infinita non finiscono mai…. Grazie al Cantiere musicale internazionale, il maestro Roby Facchinetti sarà ancora con noi. Ritirerà in sala consiliare la cittadinanza di Mileto. Poi incontrerà il Popolo dei Pooh di Mileto nella Villa comunale. Un onore averlo tra noi».

