L’attore di “Star Trek” Robert Picardo rapito dalla bellezza di Serra San Bruno

Alfredo Barillari e Robert Picardo

L’attore, sceneggiatore, regista e compositore statunitense Robert Picardo, noto in tutto il mondo soprattutto per aver interpretato il Dottore nella serie televisiva Star Trek: Voyager, di cui ha diretto anche due episodi, uno dei quali, One Small Step, è un tributo all’esplorazione spaziale, ha visitato la cittadina di Serra San Bruno. E’ stata “una bella giornata trascorsa con l’attore statunitense Robert Picardo e i suoi familiari nella nostra Serra San Bruno – ha affermato il sindaco Alfredo Barillari -, il Dottore di Star Trek, probabilmente il ruolo più famoso da lui interpretato, è rimasto rapito dalla bellezza dei nostri luoghi e dalla spiritualità dell’identità certosina”. Picardo, molto conosciuto anche per il ruolo di Richard Woolsey nelle serie Stargate SG-1, Stargate Atlantis e Stargate Universe, è rimasto particolarmente affascinato dai luoghi del caratteristico centro montano ” ha visitato le nostre chiese, – ha riferito il sindaco – partecipando anche alla messa nella chiesa Matrice, e poi si è lasciato letteralmente rapire dalla natura di Santa Maria e dalla storia raccontata del Museo della Certosa. Robert Picardo non è capitato per caso nella nostra cittadina: la rete di relazioni costruita nel tempo conta l’amicizia di Angela Donato, tour operator e professionista del turismo con la quale abbiamo collaborato a diversi progetti e che apprezza il valore di Serra San Bruno – ha concluso Barillari -. Continuiamo a promuovere e valorizzare il nostro territorio, siamo tra i protagonisti di una Calabria sempre più straordinaria”. [GUARDA FOTO IN BASSO]