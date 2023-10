Settimana della Protezione civile, i Vigili del fuoco di Vibo aprono le porte ai cittadini e agli studenti

Dal 9 al 15 di ottobre si svolge la V edizione della Settimana nazionale della protezione civile, istituita in corrispondenza della Giornata internazionale per la riduzione del rischio dai disastri naturali che si celebra il 13 ottobre. L’obiettivo del progetto è sensibilizzare i cittadini sui temi della protezione civile, per un approccio consapevole al territorio che tenga conto anche delle nuove sfide globali poste dai cambiamenti climatici. Un cittadino consapevole, infatti, è un cittadino capace di scegliere, in grado di adottare comportamenti corretti per la riduzione dei rischi e la salvaguardia dell’ambiente. Il Dipartimento dei vigili del fuoco ha ritenuto, anche per quest’anno, di contribuire in maniera significativa alle giornate, dando la possibilità alla cittadinanza di accedere alle sedi operative del C.n.vv.f. al fine di “visitare e comprendere” i compiti del Corpo. Pertanto la cittadinanza e le scolaresche che volessero visitare la sede del Comando Provinciale di Vibo Valentia, sita in Via Giovanni XXIII e le sedi dei distaccamenti di Vibo Marina porto, di Ricadi e di Serra S. Bruno, lo potranno fare nei giorni 13 e 14 ottobre dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 17:00.

LEGGI ANCHE: Incendi a Briatico, inizia la conta dei danni. Il sindaco: «Un inferno che ha distrutto ogni cosa»

Scenari post apocalittici nel Vibonese dopo l’ondata di roghi tra la città e la costa – Video

Distaccamento portuale dei vigili del fuoco, un servizio vitale per il territorio costiero vibonese