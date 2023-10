Tonnara di Bivona, sopralluogo del sindaco per verificare lo stato di avanzamento dei lavori

Il sindaco di Vibo Valentia Maria Limardo si è recata nelle scorse alla Tonnara di Bivona per verificare lo stato di avanzamento dei lavori. L’intervento per oltre un milione di euro prevede la sistemazione dell’intero fabbricato. Dal ripristino dell’intonaco al rifacimento del tetto fino all’impianto di illuminazione. All’interno del sito sono custoditi antichi barconi utilizzati per la pesca del tonno. Uno dei quali ha subito un intervento di restauro. «Tra qualche giorno – annuncia il primo cittadino in un video postato sulla sua pagina Facebook – partiranno anche i lavori nella piazzetta antistante il Museo della Tonnara». La piazza di Bivona rientra infatti all’interno del più ampio progetto di riqualificazione urbana che prevede in totale 13 progetti di riqualificazione urbana per 20 milioni euro che andranno a riqualificare diverse quartieri della città di Vibo Valentia. «Torneremo a Bivona nei prossimi giorni quando sarà allestito questo ulteriore cantiere», conclude il sindaco Maria Limardo.

