Vibo Valentia: con il Pnrr progetti di riqualificazione urbana per 20 milioni di euro – Video

C’è la giunta Limardo al completo. Ci sono poi il deputato di Forza Italia Giuseppe Mangialavori, il consigliere regionale Michele Comito (Fi), gli ex sindaci Elio Costa e Nicola D’Agostino e i cittadini. In prima fila anche autorità civili e militari. «Vibo Valentia cambierà volto», annuncia il sindaco Maria Limardo. «Si tratta – ha spiegato – di 13 progetti di riqualificazione urbana già appaltati, contrattualizzati e cantierati». Sul piatto 20 milioni di euro di fondi Pnrr che andranno a riqualificare nelle intenzioni non solo la città capoluogo ma anche le sue frazioni. «Non ci sarà alcun territorio escluso da questi interventi di rigenerazione urbana», assicura il primo cittadino che non nasconde l’emozione e l’impegno profuso per un momento che ritiene importante. «Dal 2019 questa città – ha dichiarato il primo cittadino – ha fatto balzi in avanti. Un percorso che proietta Vibo ad essere ancora una volta al centro della Calabria e meritevole di essere considerata a livello nazionale ed europeo».

Progetti annunciati da tempo e che si apprestano, ad avviso del sindaco, a vedere la luce: «Da qui a qualche giorno le ruspe entreranno in azione in tutta la città», afferma orgogliosa il sindaco che annuncia l’apertura di diversi cantieri che andranno ad aggiungersi a quelli in itinere: dalla riqualificazione di piazza Municipio ai lavori di Villa Gagliardi passando per il sottopasso di Vibo Marina sino ai lavori di contenimento del rischio idrogeologico. È lo stesso sindaco ad elencare tutti i progetti menzionando pure la Tonnara di Bivona, la ristrutturazione dei vecchi barconi (lavori che andranno ad aggiungersi agli interventi già in corso), il porto sommerso di Trainiti. Una lista di progetti che Maria Limardo ha illustrato nel corso della conferenza stampa a Palazzo Gagliardi moderata dalla giornalista di LaCnews24 Francesca Lagoteta. Tra i relatori anche l’assessore ai lavori pubblici Carmen Corrado che ha sottolineato l’importanza degli interventi che abbracceranno l’intero territorio comunale. «Ogni piazza avrà una sua rigenerazione – ha garantito la Corrado – dalla pavimentazione all’illuminazione fino all’arredo urbano. Diventeranno luoghi dove sedersi e dialogare e che permetteranno ai cittadini di vivere la socialità del borgo».

Gli interventi nel dettaglio

1- VIBO VALENTIA – ZONA 30 BORGO FUTURO – PROGETTO CARDO DELLE CLARISSE: Rigenerazione dell’area

intrinseca Corso Vittorio Emanuele III con recupero mercato coperto e dell’area parcheggio (totale intervento 1.650.000,00 euro)

2- VIBO VALENTIA – ZONA 30 BORGO FUTURO – PASSEGGIATA DEL CARDO E PIAZZA DEL MERCATO – Rigenerazione della passeggiata del cardo e della piazza mercato e recupero di piazza L.Razza (totale intervento 2.200.000,00 euro)

3- VIBO VALENTIA – ZONA 30 – BORGO FUTURO – RIGENERAZIONE DEL CENTRO STORICO CON INTERVENTI DI RECUPERO, PEDONALIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO DI PIAZZA M. MORELLI (totale intervento 2.100.000,00 euro)

4- VIBO VALENTIA – ZONA 30 – BORGO FUTURO – PROGETTO DI RIGENERAZIONE DELLE PERIFERIE (Parco delle biodiversità via Giovanni Falcone – Giardino delle Aalbizie Via Piscopio – Strada Comunale Fontane –

Strada Comunale S. Gregorio – Rigenerazione Piazza Gaetano Salvemini – via Cancello Rosso) Totale intervento 3.000.000,00 euro

5- VIBO VALENTIA – ZONA 30 – BORGO FUTURO – CICLOVIA LITTORINA – “Progetto Recupero Ciclovia Ex

Tracciato Littorina” (totale intervento 1.400.000,00 euro)

6- PISCOPIO – ZONA 30 BORGO FUTURO- “Progetto di Recupero e Allestimento di Piazza San Michele e campo giochi (totale intervento 1.200.000,00 euro)

7- LE VENE ZONA 30 BORGO FUTURO – Progetto di recupero attraverso realizzazione Piazze delle Chiese – Giardino dell’acqua (totale intervento 850.000,00 euro)

8- PORTO SALVO ZONA 30 BORGO FUTURO – Progetto di rigenerazione realizzazione giardino e piazza del

parco archeologico subacqueo o di Trainiti (totale intervento 1.450.000,00 euro)

9- BIVONA ZONA 30 BORGO FUTURO – Rigenerazione di Bivona realizzazione giardino Tomarchiello e del Parco del castello (totale intervento 1.150.000,00 euro)

10- BIVONA ZONA 30 BORGO FUTURO Parco del lungomare – Piazza Marinella – La Tonnara (totale intervento 1.500.000,00 euro)

11- TRIPARNI ZONA 30 BORGO FUTURO – Progetto di recupero identitario della Frazione Triparni (totale intervento 700.000,00 euro)

12- LONGOBARDI – SAN PIETRO ZONA 30 BORGO FUTURO – Recupero e valorizzazione delle Frazioni

Longobardi – San Pietro (totale intervento 1.400.000,00 euro)

13- VIBO MARINA – ZONA 30 – BORGO FUTURO – Interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana del quartiere Pennello (totale intervento 1.400.000,00 euro)

