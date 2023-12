Ionadi, nella chiesa “Gesù Salvatore” la lezione salvavita del dottore Braghò

Interessante incontro di formazione in programma a Ionadi, nell’ambito della disostruzione pediatrica. L’evento si terrà domani 21 dicembre, a partire dalle 17, presso l’auditorium della chiesa “Gesù Salvatore” della frazione Vena. Si tratta, nello specifico, di una lezione che il primario del reparto di Pediatria dell’ospedale “Iazzolino” di Vibo Valentia, Salvatore Braghò, terrà ai genitori e a tutti coloro che hanno a che fare con i bambini. Nell’occasione saranno illustrate le manovre da attuare in caso di soffocamento, nella convinzione che insegnare queste poche e semplici mosse possa in molti casi contribuire a salvare la vita del piccolo, alle prese con tale problematica. Questo, in breve, l’obiettivo principale che la lezione interattiva di primo soccorso e disostruzione pediatrica – organizzata dal comitato provinciale dell’Unicef con il patrocinio del Comune di Ionadi – si prefigge di perseguire. L’ingresso all’incontro, libero e gratuito, prevede anche un servizio di baby sitter per le mamme presenti con i propri figli. «Lo scopo – ribadisce al riguardo il sindaco Fabio Signoretta – è quello di informare e far conoscere i rischi relativi al soffocamento, in modo da evitarli. Le manovre di disostruzione pediatrica, conosciute anche come manovre antisoffocamento, sono procedure utilizzate in caso di ingestione, da parte del bambino, o del lattante, di corpi estranei che ostruiscono totalmente o parzialmente le vie aeree. L’ingestione di corpi estranei, per lo più alimenti o piccoli oggetti, può essere evitata attraverso una buona prevenzione – conclude – ma è essenziale conoscere queste manovre (dette anche manovre salvavita) perché in caso di incidenti o distrazioni, la capacità di intervenire in maniera tempestiva può davvero salvare la vita dei bambini. Imparare le manovre salvavita può dunque fare davvero la differenza».

