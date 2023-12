Ionadi, tutto pronto per l’edizione 2023 del Presepe Vivente

Oltre tremila visitatori e più di cento figuranti coinvolti. Questi i corposi numeri della scorsa edizione del “Presepe Vivente” svoltosi a Ionadi. Forte di questo precedente, la locale associazione turistica Pro Loco presieduta da Enzo Pesce si accinge a ripetere l’evento anche in queste festività natalizie. La storica rassegna, giunta alla sua XXV edizione, è in programma martedì 26 dicembre, a partire dalle ore 17.30, ancora una volta nel suggestivo centro storico ionadese e nello splendido scenario delle “grotte” in tufo, habitat naturale in cui, in una sorta di viaggio a ritroso nel tempo, sarà incastonata la capanna di Betlemme e ricreata la magica atmosfera della scena della natività di Gesù, tanto cara al popolo cristiano. Anche in questo caso il “Presepe Vivente” si avvarrà del patrocinio dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Fabio Signoretta. L’evento vedrà coinvolta l’intera popolazione e le tantissime realtà associative e imprenditoriali del territorio. Anche in questa edizione il borgo vibonese si trasformerà quasi per incanto nell’antico paesaggio in cui secondo i brani evangelici si concretizzò la nascita dell’Emmanuele. E, a tal proposito, case e vie del centro storico cittadino verranno opportunamente addobbate in modo da ricreare scene e frammenti del vissuto di quell’epoca. Non mancheranno le piccole botteghe dove operavano e vendevano la loro merce le maestranze contadine e artigiane, quali quelle delle ricamatrici, dei pastori, dei falegnami, dei fabbri, dei vasai, dei bazar e non solo. Ad arricchire il tutto ci penseranno la corte del re Erode e il campo di addestramento dei soldati romani, perfettamente ricreati in modo di aiutare i visitatori ad immergersi nella magica atmosfera del Natale.

LEGGI ANCHE: Ricadi si prepara per la VII edizione del Presepe vivente

Pizzoni , tutto pronto per la quattordicesima edizione del presepe vivente

Filadelfia, inaugurato il Presepe artigianale allestito nella chiesa di San Francesco di Paola