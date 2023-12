Ricadi si prepara per la VII edizione del Presepe vivente

L'evento itinerante è organizzato dall'associazione giovanile ricadese in collaborazione con parrocchia e oratorio "Carlo Acutis"

Martedì 26 dicembre alle ore 16:30, tornerà il tanto atteso evento del Natale ricadese. Le stradine del centro storico si rianimeranno, infatti, con la VII edizione del Presepe vivente organizzato dall’associazione giovanile ricadese che, anche quest’anno, si avvarrà della collaborazione della parrocchia e dell’oratorio “Carlo Acutis” di Ricadi e del patrocinio del Comune. «I nostri ragazzi – ci ha fatto sapere Sergio Mobrici, componente di Agr -, allestiranno lungo le vecchie vie del paese un interessante percorso tra rievocazione di antichi mestieri, preparazioni gastronomiche tipiche e, soprattutto, il racconto della Natività. Tutto ciò prenderà vita grazie alla presenza di numerosi figuranti che, come i ragazzi dell’associazione, hanno a cuore le tradizioni e la vita sociale del territorio e dei numerosissimi partecipanti che ogni anno attendono questo evento che, si spera, possano richiamare un maggior numero di visitatori rispetto agli enormi numeri delle edizioni passate». Ancora una volta, quindi, gli sforzi di organizzatori e partecipanti, faranno rivivere la gioia del Natale in tutti coloro che vorranno passare il giorno di Santo Stefano calandosi in «un’ambientazione unica all’insegna dell’unione tra Fede, tradizione e voglia di star insieme e di godersi un bel pomeriggio».

