Motta Filocastro si prepara all’atteso evento “Allestimundi”

Tutta la comunità si è adoperata per la realizzazione di una kermesse che attrae turismo invernale anche da fuori regione

La manifestazione “Allestimundi! Presepi e alberi di Natale a Motta Filocastro – 2023”, organizzato dall’associazione culturale “Il Tocco” di Motta Filocastro assieme all’amministrazione comunale, avrà luogo domenica 17 dicembre dalle ore 16:30. Il programma stilato prevede l’inaugurazione delle vie dei presepi e degli alberi di Natale con il sottofondo delle nenie natalizie eseguite dagli zampognari. L’evento, caratterizzato anche da spettacoli per bambini, include poi la casa di Babbo Natale e la degustazione dei prodotti tipici della tradizione gastronomica mottolese. La kermesse tanto attesa, specie per i visitatori che annualmente giungono da fuori per l’occasione, proseguirà con il concerto-reading sul Natale alle ore 20:00, caratterizzato da canti, nenie, pastorali e ballate della tradizione popolare mottolese “Incenso & Mirra” a cura del gruppo musicale Parafonè. La premiazione del concorso “Allestimundi”, invece, avrà luogo sabato 6 gennaio 2024 presso la chiesa matrice alle ore 18:30, appena dopo la funzione religiosa dell’Epifania.

