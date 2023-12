Presepi artigianali, LaC Storie fa tappa a Tropea alla scoperta della bottega Badolato -Video

Ottocento anni fa, era il 1223, San Francesco d’Assisi, avendo il desiderio di rievocare la nascita di Gesù, realizzò il primo presepe vivente nel piccolo borgo montano di Greccio, in provincia di Rieti, ai confini dell’Umbria. Nacque così la tradizione che ancora oggi è viva in molte parti d’Italia e non solo. Anche Benito Badolato ha la passione per i presepi: nella sua bottega di Tropea realizza ambientazioni e personaggi in movimento, ma soprattutto riproduce quegli antichi mestieri che sin da bambino era abituato a vedere nelle botteghe artigianali del suo paese: Gagliano, nel Catanzarese. Oggi questa sua passione continua a vivere grazie anche ai suoi figli, Francesco e Romina: nel loro negozio hanno allestito una mostra di vari presepi, non solo quelli realizzati da loro, ma anche quelli provenienti da tutta Italia e anche dal mondo. E alcuni di essi non presentano il tradizionale bue e asinello, ma gli animali del posto da cui provengono, come il leone, l’orso, la foca o il pappagallo. Se ne parlerà nel corso di una nuova puntata de LaC Storie curata da Saverio Caracciolo, che andrà in onda il 13 dicembre alle ore 21.00 su LaC tv, canale 11 del digitale terrestre. La puntata sarà poi disponibile su LaC play.

