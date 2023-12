Pizzoni , tutto pronto per la quattordicesima edizione del presepe vivente

Fervono i preparativi per la XIV edizione del presepe vivente che si terrà a Pizzoni il 26 dicembre, a partire dalle ore 17:00 sino alle ore 20:00, che quest’anno si svolgerà nel caratteristico rione “Montecasale”. Da un paio di mesi gli organizzatori stanno lavorando per trasformare i vecchi “Catoyi”, da tempo in disuso, in delle vere e proprie antiche botteghe. Una settantina i figuranti, travestiti e truccati a tema e che animeranno il tragitto del presepe e le varie botteghe. L’evento è molto sentito e partecipato a Pizzoni e pure nei paesi limitrofi, mentre l’ambiente riproduce suggestivamente l’atmosfera di Betlemme con il vecchio rione che si presta naturalmente con le sue strette “rughe” e “viniayi”. Durante la manifestazione si potranno gustare molti piatti tipici locali legati alla tradizione contadina.

