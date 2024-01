Pizzoni, prosegue l’iter per la realizzazione di una palestra all’aperto

A Pizzoni si lavora per la realizzazione della palestra all’aperto. L’iter si compone di un ulteriore tassello con l’arrivo delle attrezzature. Gli strumenti, annunciano gli amministratori comunali anche via social, verranno collocati nell’area alta della villa comunale in modo tale da centrare due obbiettivi: la creazione di uno spazio fitness out door e la riqualificazione dell’area. «La palestra fitness, il campo di calcetto, il campo da padel. E a breve -rendono noto l’amministrazione- annunceremo un ulteriore lavoro per la ristrutturazione di una struttura sportiva ormai quasi inutilizzabile». Tutto questo «farà di Pizzoni il primo paese della Provincia di Vibo in quanto a strutture sportive all’avanguardia di proprietà del Comune. Pian piano i lavori, nonostante la burocrazia, e con un po’ di pazienza e fiducia, si portano a termine», aggiunge la compagine politica. Nel frattempo, con determina dell’area tecnica, continua il percorso riguardante i lavori di sistemazione e messa in sicurezza del campo da tennis. L’ente ha infatti proceduto ad affidare gli interventi all’operatore economico Alessi costruzioni di Rizziconi per l’importo di 15mila e 651 euro.

