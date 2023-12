Vibo, protesta del comitato “Luigi Razza”: «Il progetto di riqualificazione della piazza va modificato»

Si è riunito questa mattina il comitato spontaneo “Piazza Luigi Razza” per discutetre del progetto di rigenerazione della piazza che prevede l’eliminazione di circa 100 parcheggi. In particolare si è discusso del recente incontro con il sindaco che per andare incontro alle richieste del comitato ha deciso di destinare l’area dell’ex “Palazzo della Vergogna“ a parcheggi, con circa 35 stalli di sosta, impegnandosi altresì a potenziare i posti auto previsti nell’elaborato originale che passeranno da 8 a 12. Alla luce di queste rassicurazioni, «il comitato composto da oltre cinquanta tra operatori commerciali, sanitari e residenti – è scritto in un comunicato stampa a firma del presidente Pasquale Barbuto – nel prendere atto della proposta, ribadisce che le criticità del progetto permangono e che la trasformazione della piazza in isola pedonale, con la cancellazione di un così alto numero di parcheggi, non produca altro che l’isolamento sociale e il depauperamento economico dell’intero centro cittadino. Le proposte avanzate dall’amministrazione oltre ad essere del tutto ipotetiche e di difficile e lunga attuazione come l’ avvio appena iniziato dell’iter d’espropriazione dell’area per utilità pubblica, sono comunque insufficienti a conservare la piazza come snodo nevralgico all’accesso nelle vie centrali della città. In più si rappresenta che l’area della Piazza del Lavoro – proseguono – attualmente destinata a parcheggi a pagamento, non risulterebbe dotata dei requisiti minimi di sicurezza in quanto accessibile da un unico varco per l’ingresso e l’uscita. Per cui si potrebbe verificare che in tutta l’area del centro gli unici posti disponibili rimarrebbero i 12 previsti dalla modifica del progetto. In attesa di verificare gli atti amministrativi, per i quali si è chiesto formale accesso e visione e che, nell’occasione, si sollecita l’autorizzazione amministrativa, il comitato, all’unanimità dei presenti, ove l’amministrazione ritenga di dare seguito ai lavori di cui all’oggetto, conferma la netta contrarietà all’idea progettuale, dichiarando espressamente la volontà di adire tutte le opportune vie giudiziarie per ogni forma di tutela a salvaguardia dei propri interessi legittimi e diritti».

