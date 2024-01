Istituto comprensivo di Tropea: riqualificati i locali delle scuole primarie

Sono stati consegnati ufficialmente, nella giornata di oggi, i locali del secondo plesso delle scuole primarie di via Coniugi Crigna, a Tropea, completamente ristrutturati e riqualificati. Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Tropea, Francesco Fiumara, oltre a docenti, alunni e genitori, e il sindaco Macrì. L’intervento, realizzato con un investimento complessivo di circa 1,4 milioni di euro, ha riguardato l’adeguamento sismico e strutturale dell’edificio risalente agli anni ’70 dichiarato inagibile nel 2007. I lavori hanno comportato la riqualificazione completa dell’immobile, con la realizzazione di nuove aule, laboratori, servizi igienici e spazi comuni. Dopo quasi due decenni di disagi, i ragazzi avranno finalmente a disposizione ambienti studiati appositamente per favorire una formazione all’avanguardia. Il nuovo plesso non solo risponde alle normative in materia di sicurezza sismica e strutturale ma è anche progettato per offrire un’esperienza educativa completa e contemporanea.

