Autonomia scolastica all’istituto di Fabrizia: soddisfatti Maria Teresa Centro e Marco Miceli

Foto di repertorio della sala consiliare della Provincia

I consiglieri provinciali Maria Teresa Centro e Marco Miceli esprimono “viva soddisfazione per il mantenimento dell’istituto comprensivo di Fabrizia Nardodipace e Mongiana che inizialmente era stato accorpato a Serra San Bruno”. La proposta di mantenere l’autonomia scolastica dell’istituto comprensivo situato nelle Serre vibonesi, avanzata da Maria Teresa Centro con il sostegno di Marco Miceli “è riuscita a creare, nell’importante consesso provinciale, una posizione maggioritaria grazie anche al sostegno dei consiglieri Tomaselli, Lacquaniti, Mangiardi e Galeano tanto senza ricorrere a sterili campanilismi o inutili faziosità ma privilegiando le esigenze della popolazione nell’ambito del più generale contesto del territorio provinciale. Si è rivolta l’attenzione, anche in coerenza con le linee guida regionali, alle aree interne, zone più disagiate e decentrate la cui presenza della scuola ha un preciso scopo di promozione della socialità e della convivenza civile, favorendo lo sviluppo e il progresso di quelle comunità”. Per i consiglieri Centro e Miceli, la decisione scaturita dal Consiglio provinciale di ieri “è un esempio positivo della politica vibonese che riesce a trovare convergenza sui contenuti e non a dividersi su particolari interessi di parte che non hanno alcun significato di proficuità per le popolazioni della nostra provincia. Si intende rimarcare – concludono – che si è agito autonomamente in aderenza alle esigenze espresse dai singoli Consigli comunali e al di fuori da strumentali logiche di potere e di alcune rappresentanze extra provinciali che non hanno saputo al momento opportuno e nelle dovute sedi eccepire validi elementi per una rivisitazione globale del Piano di dimensionamento ma pronte a fregiarsi di meriti che non gli appartengono”.

