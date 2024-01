Vibo, gli studenti del Filangieri al concorso nazionale “I giovani ricordano la Shoah”

Il Convitto nazionale “Gaetano Filangieri” di Vibo Valentia, da anni impegnato nella promozione di iniziative didattiche finalizzate alla riflessione sulla Shoah – basti ricordare la 7° edizione del premio Filangieri assegnato a Noemi di Segni, Presidente delle Comunità Ebraiche Italiane – al fine di rafforzare la consapevolezza di quanto accaduto e sensibilizzare i suoi alunni sul tema, si distingue anche quest’anno su scala nazionale. Per il corrente anno scolastico infatti, in occasione della XXII edizione del concorso “I giovani ricordano la Shoah” indetto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica e in collaborazione con l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, gli alunni della classe V primaria, guidati dai loro docenti e con l’ausilio prezioso dell’animatore digitale, hanno superato la selezione regionale del concorso accedendo alla fase nazionale. L’elaborato ha coniugato le motivazioni etiche e formative dell’iniziativa nazionale e le nuove tecnologie. Da tempo infatti nuovi linguaggi tecnologici sono entrati a far parte della quotidianità didattica del Convitto Filangieri. Per l’occasione è stato realizzato un prodotto finale creando un’ambientazione in realtà aumentata di uno dei campi di concentramento tristemente noti, sviluppando di seguito brevi video con l’ausilio dell’intelligenza artificiale. Anche in seguito al riconoscimento evidenziato, due docenti della storica istituzione educativa vibenese – Anna Rita Bisogni e Caterina Lo Schiavo, sono state selezionate da Scientix Indire per tenere alcuni Workshop su Tecnologia applicata alla didattica ed alla Musica in occasione dell’imminente Fiera Didacta 2024 che si terrà a Firenze dal 20 al 22 marzo. L’obiettivo di favorire il dibattito sul mondo dell’istruzione tra enti, associazioni ed imprenditori, per creare un luogo di incontro tra le scuole ed aziende del settore è la logica che sottende all’iniziativa di respiro europeo. Si rivolge a tutti i livelli di istruzione e formazione e prevede un’area espositiva – dove verrà presentata l’iniziativa didattica del Convitto – ed una serie di convegni e seminari nel corso dei quali le due docenti vibonesi proveranno a stupire i partecipanti a Fiera Didacta facendo suonare persone, cose e fiori in una sorta di ensemble musicale davvero particolare. Soddisfazione è stata espressa dal Rettore Alberto Capria, che ha in serbo una serie di iniziative particolarmente significative per il prossimo anno scolastico, che vedrà unite le due più antiche scuole vibonesi del 1° ciclo: 3° Circolo – De Amicis e Convitto Filangieri.

LEGGI ANCHE: Violenza contro le donne, il messaggio del Convitto “Filangieri” di Vibo: «È ora di dire basta»