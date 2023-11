Violenza contro le donne, il messaggio del Convitto “Filangieri” di Vibo: «È ora di dire basta»

L’allestimento realizzato da docenti, ragazzi e personale ata per sensibilizzare alla cultura del rispetto. L’iniziativa in occasione della Giornata del 25 novembre, dedicata alla lotta contro il femminicidio

Arriva dal Convitto nazionale “Gaetano Filangieri” un forte messaggio contro ogni forma di violenza e sopraffazione. In occasione della Giornata del 25 novembre, dedicato alla lotta contro il femminicidio, gli studenti e gli insegnanti hanno creato un allestimento ad hoc. Scarpe e foulard rossi, e ancora il quadro raffigurante un dito che asciuga una lacrima di sangue sul volto di una donna provata dalla sofferenza. Tutte componenti utili a diffondere un messaggio educativo ai giovani affidati alle cure del rettore Alberto Capria. Hanno contribuito i team docenti ed educatori delle scuole primaria e secondaria di primo grado del “Filangieri”, unitamente al personale Ata. «Si tratta di una iniziativa – spiegano gli insegnanti – attraverso la quale testimoniamo l’impegno civile della nostra istituzione, ma anche e soprattutto la sensibilità dei bambini e dei ragazzi a cui si dedica la nostra agenzia educativa, i quali hanno risposto con dedizione e passione. Il cammino per debellare la violenza contro le donne è lungo, difficoltoso, non può essere semplicemente delegato al legislatore o alle forze dell’ordine, ma deve essere intrapreso soprattutto sul piano culturale. Il Convitto, in quest’ottica, c’è e vuol distinguersi come realtà sensibile e moderna».

