Scuola 4.0, a Vibo il corso per docenti sulle potenzialità didattiche delle nuove tecnologie

Si è tenuto a Vibo Valentia e ha coinvolto una trentina di docenti il corso di aggiornamento dal titolo “Scuola 4.0: esperienze di didattica innovativa per reimmaginare e trasformare l’educazione”. «Reimmaginare e trasformare: sono queste le parole chiave utilizzate dai grandi organismi internazionali (Unione Europea, Onu, Unesco, Ocse) quando parlano del futuro dell’educazione – è scritto in una nota -. Occorre infatti trovare vie nuove per raccogliere le sfide che la contemporaneità, ed in particolare l’innovazione tecnologica, pone alla scuola, ai docenti, agli studenti e a tutta la comunità educante. Sulla stessa scia si pone anche il Ministero dell’Istruzione e del Merito che, utilizzando i fondi del Pnrr, da un lato ha destinato grandi risorse all’ammodernamento tecnologico e strutturale delle scuole e dall’altro sta promuovendo significativi percorsi di formazione del personale docente». L’evento formativo è stato organizzato dall’Istituto superiore “Sandro Pertini” di Lucca presso il Convitto “G. Filangieri” di Vibo Valentia nell’ambito del progetto relativo all’avviso n. 84750 del Mim dal titolo “Make Meta Future” sulla transizione digitale di tutto il personale scolastico (Pnrr).

Gli oltre 30 docenti partecipanti hanno avuto modo di approfondire il contesto pedagogico attuale grazie all’analisi di alcuni dei documenti chiave della transizione digitale impostata dall’Unione Europea (i framework DigComp) ed il rapporto Unesco 2021 “Reimagining our Futures together: A new social Contract for Education”. Nei due giorni successivi i docenti sono stati impegnati in tre laboratori esperienziali dove hanno potuto toccare con mano innovative pratiche di didattica digitale in tre diversi ambiti: intelligenza artificiale generativa, realtà virtuale ed esperienze di didattica immersiva, 3Digital storytelling. I formatori (Aluisi Tosolini, Leonardo Barbarini e Ada Beneventi di Casco Learning) hanno accompagnato i gruppi di docenti all’attiva scoperta delle potenzialità didattiche ed educative delle nuove tecnologie digitali che tuttavia, come è stato più volte sottolineato, non sostituiscono l’imprescindibile rapporto di interazione umana dei docenti quanto piuttosto supportano la loro creatività aiutandoli a costruire ambienti di apprendimento sempre più a portata di studente.

Durante l’ultima giornata del percorso, è intervenuta anche la dirigente del Pertini, Daniela Venturi, che ha ringraziato il rettore del Convitto Filangeri Alberto Capria per l’ospitalità offerta ed ha presentato il quadro complessivo delle iniziative del Ministero per la formazione dei docenti e per la diffusione di pratiche e didattiche innovative. Nella stessa mattinata il presidente della Provincia di Vibo Valentia, Corrado L’Andolina, è intervenuto rivolgendo ai corsisti il plauso per il loro impegno sottolineando l’importanza che scuola e territorio operino in sinergia per combattere le povertà educative e la dispersione scolastica e per offrire alle giovani generazioni gli strumenti per reimmaginare il futuro. Un futuro che è nelle loro mani e che chiede cittadinanza attiva e critica, consapevolezza, impegno trasformativo.

