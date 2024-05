Vibonese Under 17 ko in semifinale ma rimane il ricordo di una bella avventura – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

Il cammino iniziato il 21 ottobre a Lamezia è terminato a Palmi il 4 maggio. Nel mezzo c’è un bel percorso compiuto da parte della Vibonese Under 17, arrivata davvero a un passo dalla finale del torneo per aggiudicarsi la Coppa Calabria di categoria. Al “Lopresti” di Palmi la semifinale ha sorriso alla formazione della Fenice Amaranto, in grado di vincere con il risultato di 2-1. Di Sibio la rete della bandiera dei rossoblù. Nel rivedere le immagini dell’ultima gara ufficiale della Vibonese Under 17, ricordiamo con i numeri il cammino stagionale della squadra: 24 gare ufficiali, con 15 vittorie, 4 pareggi e 5 ko. Straordinario il numero dei gol fatti: 91, mentre sono stati 30 quelli subiti. La formazione allenata da Giovanni Campo ci ha messo un po’ a carburare (3 vittorie e altrettanti ko nelle prime sei uscite, escludendo la gara stravinta con il Belmonte, poi cancellata per il ritiro della squadra cosentina). Poi ecco un brillante cammino, culminato con le tre vittorie nelle gare di play off e spareggi, tutte ottenute in trasferta, dove serviva solo il successo per andare avanti. La sconfitta di sabato con la Reggina ha interrotto una serie utile lunga 11 gare, nelle quali i giovani rossoblù hanno ottenuto dieci vittorie e un pareggio. Qualcosa di buono è stato evidentemente costruito.

