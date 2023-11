Vibo, si è insediata la Consulta studentesca provinciale

Si è insediata la Consulta studentesca di Vibo Valentia, seconda nella regione a completare le complesse procedure previste dalla normativa ed espletate da Franca Falduto, Referente regionale e provinciale per l’Usr Calabria diretto da Antonella Iunti. I due rappresentanti eletti in ognuna delle tredici scuole secondarie di secondo grado dell’intera provincia sono stati convocati presso la sede designata, ovvero il Convitto Nazionale di Stato “Gaetano Filangieri” che da sempre accoglie gli studenti delle Consulte calabresi facilitando così attività ed adempimenti dell’importante organismo di rappresentanza. I ragazzi neo eletti, hanno partecipato con serietà e consapevolezza alla prima assemblea plenaria del nuovo mandato biennale espletando i vari punti all’ordine del giorno tra cui l’elezione di presidente e vice presidente e la nomina delle altre cariche utili al buon andamento delle varie attività. Ognuno dei candidati, con buon senso ed entusiasmo, ha esposto all’assemblea il proprio pensiero sul valore della rappresentanza e della partecipazione democratica nonché il rispettivo programma. Lo scrutinio ha decretato il presidente, Filippo Daffinà e il vice, Michele Farfaglia che da “avversari” si sono immediatamente dichiarati “alleati” per favorire il buon esito delle istanze dei Rappresentanti di tutte le scuole. Tutti insieme, grazie anche alla presenza del presidente uscente, Luca Carnovale, hanno iniziato subito a lavorare per costituire le commissioni tematiche con i rispettivi coordinatori sulla base della manifestazione d’interesse di ciascuno e con il supporto del neo segretario, Federico Ranieri. Si dichiara molto soddisfatta la storica Responsabile delle Consulte, Franca Falduto anche perché l’organismo appena insediato ha colto l’opportunità di presentarsi pubblicamente partecipando da remoto alla cerimonia d’inaugurazione della GdS Academy svoltasi a Messina alla presenza del sottosegretario all’Informazione e l’Editoria Alberto Barachini. Al Senatore il neo eletto presidente, in accordo con l’assemblea, ha posto un quesito interessante sul rapporto tra lo Statuto delle studentesse e degli studenti, la libertà di espressione e l’intelligenza artificiale a cui è stata fornita una puntuale risposta unitamente ai più fervidi auguri di buon lavoro sulla scia di un percorso virtuoso, da sempre riconosciuto ed apprezzato, quale è quello delle Consulte della Calabria.

