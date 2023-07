First Calabria piano competition, premiati due studenti vibonesi

Si tratta degli alunni del Convitto Filangieri, Andrea Mottola e Patricya Colloca. I due allievi hanno vinto il secondo premio ex aequo per la categoria riservata ai nati tra 2009 e 2011

Due alunni della scuola secondaria di primo grado del Convitto nazionale “Filangieri” di Vibo Valentia, frequentanti la classe di pianoforte e guidati dal maestro Arcella Maria Grazia, hanno vinto il secondo premio ex-aequo per la categoria B (nati dal 2009 al 2011) al “First Calabria international piano competition” ottenendo un punteggio di 80/100. Si tratta di Andrea Mottola (classe I B) e di Patricya Colloca (classe III A). Cinquanta sono stati i concorrenti da tutto il mondo giunti da paesi quali: Austria, Australia, Cina, Canada, Giappone, Portogallo, Spagna e Stati Uniti. Il concorso è alla sua prima edizione ed è stato organizzato dal Centro studi musicali “Verdi” di Corigliano -Rossano (Cosenza) e diretto dal maestro Giuseppe Campana. Il “First Calabria international piano competition“ è in collaborazione con il Co-Ro Piano City che offrirà il concerto ai vincitori del primo premio. La giuria della competizione musicale ha avuto pianisti illustri quali: Giuseppe Andaloro, Boris Bekterev, Angelo Guido, Giuseppe Gullotta e Rodolfo Rubino. Il preside del Convitto Filangieri, Alberto Capria, ha voluto esprimere parole di apprezzamento per i risultati raggiunti dagli alunni e ha ribadito che tale traguardo sia conferma del grande valore educativo della musica che insegna ai ragazzi il rispetto verso il prossimo valorizzando il merito e l’impegno; valori che sono tra gli obiettivi fondamentali di tutti gli insegnamenti del Convitto.

