Mileto, presentato il calendario delle manifestazioni annuali

Presentato a Palazzo dei normanni il programma delle manifestazioni che si terranno nel comune di Mileto da qui alla fine dell’anno. A farlo sono stati il sindaco Salvatore Fortunato Giordano, il vicesindaco e assessore al ramo Fortunata Dimasi e l’assessore al Bilancio Francesco Ciccone. Tanti gli eventi che – così come sottolineato dal primo cittadino – «saranno tutti finanziati dalla Regione nell’ambito del programma Calabria Straordinaria». La maggior parte di essi rientrano nelle rassegne “Giornate normanne” e “Carnevale in Arte” già avviate. Della prima faranno parte le commemorazioni per l’anniversario della Strage di Carasace (16 luglio), l’opera teatrale “Pilato” (22 luglio), la mostra permanente “Mileto antica tra i due Ruggero 1059-1154” (2 agosto), il concerto “Emozioni in Battisti” di Gianmarco Carroccia (12 agosto), i concerti dei gruppi etnici Amakorà (4 agosto) e Tarantanova Sound (13 agosto), il Corteo Normanno (26 agosto), la pubblicazione del volume di Diego Calcagni “Memoria inedita per la storia dell’Abbazia della Santissima Trinità” (30 settembre), il concerto per coro e orchestra del maestro di pianoforte Roberto Giordano (6 dicembre). In programma anche la prima edizione della Festa dell’Emigrante (18 agosto). Per quanto riguarda il Carnevale in Arte, invece, da segnalare il Raduno dei Giganti (9 agosto), con la sfilata della Fanfara dei Carabinieri e la presenza della giornalista di Rai Uno Maria Elena Fabi, e il premio “Ricordando De André” (19 agosto). Visibilmente soddisfatto il sindaco Giordano, «per una serie di grandi iniziative che contribuiranno, insieme alle altre, a rigenerare il territorio e il tessuto sociale e a veicolare un’immagine positiva di Mileto, valorizzandone le risorse storico-culturali e anche sociali. Nonostante le ristrettezze di bilancio – ha sottolineato – facendo leva sui bandi a disposizione siamo riusciti a offrire progettualità serie che sono state accolte dall’organo regionale e che consentono al Comune di Mileto di proporre un programma di notevole importanza, utile a rendere più accogliente il nostro territorio. Di questo ringraziamo la Regione Calabria. A questo punto – ha aggiunto – non mi resta che augurare a tutti un buon divertimento e un buon approfondimento dei temi culturali e musicali, dato che ce ne sarà per tutti i gusti. Ringrazio altresì le associazioni che collaborano con l’ente comunale, sia quelle direttamente coinvolte nei progetti delle Giornate Normanne e del Carnevale in Arte e sia quelle che hanno chiesto semplicemente il nostro contributo e patrocinio, offrendo in maniera autonoma eventi anch’essi altrettanto importanti e coinvolgenti». Sulla stessa lunghezza d’onda la Dimasi, la quale ha ricordato che il calendario proporrà oltre 15 eventi, «a cui se ne aggiungeranno altri in via di programmazione, grazie alle nuove risorse assegnate dalle Regione Calabria tramite la legge 13. È la prova – ha concluso il vicesindaco – che questa Amministrazione lavora su tutti i fronti con grande senso di responsabilità e con grande abnegazione, avendo di mira solo ed esclusivamente all’interesse della collettività».

