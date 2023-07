Mileto, stretta del sindaco nei confronti dei titolari dei lotti cimiteriali

Stretta dell’amministrazione comunale di Mileto nei confronti di tutti coloro che hanno in concessione aree all’interno del cimitero cittadino ubicato nella frazione Paravati. L’obiettivo è di mantenere pulito e decoroso il plesso e di prevenire incendi, soprattutto dopo che nel corso di alcuni sopralluoghi espletati «al fine di verificare eventuali situazioni di pericolo e degrado derivanti dallo stato di incuria di alcune tombe e loculi», il Comune ha riscontrato la presenza «di alcune aree cimiteriali in evidente stato di abbandono». Al riguardo, con un’apposita ordinanza il sindaco Salvatore Fortunato Giordano ha intimato «ai concessionari o a chi per essi» di pulire lotti non edificati, tombe, ossari, loculi, cappelle e sepolture, provvedendo, tra l’altro, «a rimuovere quelle situazioni di degrado ed incuria, quali la presenza di piante, cespugli e piccole alberature in stato di abbandono». Il tutto, considerato anche che l’inosservanza della regolare attività di manutenzione dei lotti in concessione da parte dei titolari «provoca nelle zone interessate e limitrofe, oltre che indecoro, pericolo per la pubblica e privata incolumità». Il sindaco Giordano ha trattato la questione e detto la sua anche su facebook, interpellato sull’argomento da un cittadino miletese.

«Qualcuno mi domanda se è giusto abbandonare e non fare la manutenzione ai lotti cimiteriali assegnati in concessione. Bene – ha chiosato in questo caso – rispondo no. Anche perché nel contratto di concessione è previsto l’obbligo per lo stesso di tenere puliti i lotti assegnati. Emessa l’ordinanza, nei prossimi giorni verrà fatto un controllo. Nel caso in cui le aree dovessero risultare indecorose e abbandonate la Polizia locale prenderà gli opportuni provvedimenti, che prevedono oltre alla multa e al pagamento delle spese che il Comune dovesse sostenere per pulirli, in caso di recidiva, anche la revoca della concessione. Così – ha concluso – se qualcuno non ha intenzione di costruirvi daremo questa possibilità ai tanti che chiedono l’assegnazione dei lotti».

