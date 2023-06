Strada Mileto-Filandari, il Pd chiede lumi al sindaco sullo stop di lavori

Giusto un anno fa il Comune di Mileto ha provveduto alla consegna dei lavori alla ditta preposta, per la messa in sicurezza del tratto stradale ricadente nel territorio di pertinenza, che dalla stessa cittadina normanna porta a Filandari. L’attuazione del progetto è stato reso possibile grazie a un finanziamento di 600 mila euro assegnato dal Ministero dell’Interno all’amministrazione comunale guidata dal sindaco Salvatore Fortunato Giordano. L’impresa, all’epoca, si è aggiudicata l’apposita gara di appalto, predisposta dalla “Sua” di Vibo Valentia con un ribasso d’asta pari al 33.28%. Successivamente sono stati avviati i lavori che, però, a un certo punto sono stati interrotti. Oggi, ad intervenire sulla questione e a chiedere lumi al riguardo è il locale circolo del Partito democratico. «Ci preme segnalare – sottolinea il segretario di sezione Salvatore Pedullà – che l’interruzione dei lavori da parte della ditta preposta, a quanto pare dopo aver incassato l’anticipazione del 30% del Sal, ha provocato un vero e proprio obbrobrio in quella zona. La strada riveste una fondamentale importanza per il territorio, permettendo di accorciare la distanza e essendo di facile utilizzo da parte di tutti i residenti dei paesi limitrofi. Anche per questo chiediamo all’amministrazione comunale e al sindaco Salvatore Giordano di attivarsi e di prendere gli opportuni provvedimenti per ovviare a tale problematica, in modo da poter sistemare definitivamente questa importante via di comunicazione, oggi sostanzialmente abbandonata a se stessa. L’area interessata – conclude il segretario cittadino del Pd – si prefigura come una sorta di cantiere in disuso, caratterizzato da tombini di fortuna in legno e da diversi altri punti di criticità e pericolo. Da qui l’urgente necessità di intervenire per far ripartire i lavori e concludere l’opera».

