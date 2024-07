Paravati, tutto pronto per la tre giorni di giochi della tradizione e arte promossa dall’associazione Michele Turco

Sono molteplici le iniziative che nei prossimi giorni prenderanno il via a Paravati ad opera della locale associazione onlus “Michele Turco”, sorta nel paese natio della Serva di Dio Natuzza Evolo alcuni anni fa, all’indomani dell’improvvisa morte per arresto cardiaco del giovane 19enne. Si partirà giovedì 25 e venerdì 26 luglio in piazza Caduti di Nassiriya, con la terza edizione della “Notte degli Angeli”, rassegna patrocinata dal Comune di Mileto con l’obiettivo di coinvolgere i cittadini nella riscoperta degli antichi giochi popolari che un tempo venivano periodicamente praticati dalla comunità e di promuovere, in questo senso, momenti di sana aggregazione sociale tra i giovani.

I giochi, nel corso delle due serate, si svolgeranno dalle 19 alle 24. L’altro evento promosso dall’associazione “Michele Turco” è in programma il giorno dopo, sabato 27 luglio. Si tratta, in questo caso, della prima edizione dell’estemporanea di pittura “Le Nostre Radici”. L’evento culturale interesserà tutto il territorio comunale di Mileto e vedrà la partecipazione di artisti che con le loro opere punteranno a dare risalto alle realtà culturali e paesaggistiche locali. L’estemporanea si avvarrà del patrocinio del Comune di Mileto e di un contributo della Regione Calabria.

Lo scopo della manifestazione, nello specifico, sarà di far rivivere, attraverso l’arte pittorica, la storia, la cultura, i luoghi e le tradizioni, parti fondanti del territorio. Nel corso della rassegna, in piazza Nassiriya sarà presentata in anteprima la copertina del calendario 2025 promosso dall’associazione a fini benefici, in questa seconda edizione intitolato “Le Nostre Radici”. A seguire ci sarà la cerimonia di premiazione degli artisti che si classificheranno ai primi dieci posti dell’estemporanea di pittura, in base all’insindacabile giudizio dell’apposita giuria. In ballo ci sarà un montepremi di 2000 euro. La serata sarà allietata dalla performance del noto cantante di musica popolare Cosimo Papandrea, nel solco della tradizione calabrese.