Nasce l’Asd Mileto, la nuova realtà calcistica partirà dalla terza categoria

Il presidente Simone Manuli: «Vogliamo essere un punto di riferimento per i giovani e per tutti gli appassionati di calcio della nostra città»

Oggi, la città di Mileto dà il benvenuto a una nuova realtà calcistica: l’Asd Mileto. La società, che partirà dalla terza categoria, punta – si legge in una nota – «a creare un forte legame con la comunità locale e a investire nel settore giovanile».

Il presidente dell’Asd Mileto, Simone Manuli, ha espresso la sua visione per la squadra, sottolineando l’importanza di costruire una società solida e radicata nel territorio: «Vogliamo essere un punto di riferimento per i giovani e per tutti gli appassionati di calcio della nostra città».

Affiancato dal vice presidente Francesco Ciccone e dal segretario e direttore generale Domenico Giordano, il progetto si presenta ambizioso e ben strutturato. Vincenzo Bulzomi ricoprirà il ruolo di direttore sportivo: «Lavoreremo duramente per creare una squadra competitiva e dare spazio ai giovani talenti».

A completare il team dirigenziale c’è Fortunato Angillieri, che avrà il compito di coordinare le attività della società e promuovere eventi per coinvolgere la comunità. «Vogliamo che l’Asd Mileto diventi un simbolo di unità e passione per il calcio», ha commentato Angillieri.

L’Asd Mileto «punta a sviluppare un settore giovanile dinamico, con l’obiettivo di formare i calciatori del futuro e dare loro la possibilità di emergere. La società prevede di organizzare eventi e tornei per motivare i giovani atleti e far crescere il talento locale», si legge ancora nella nota.

«Con l’entusiasmo della comunità e un progetto ben definito – conclude la nota -, l’Asd Mileto è pronta a scrivere una nuova storia nel calcio locale. I tifosi possono attendere con impazienza l’inizio di questa avventura e sognare in grande».