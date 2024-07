Mileto, grande partecipazione alla XVII edizione del bici-pellegrinaggio “Giro della Catena”

È giunto alla sua 17esima edizione il bici pellegrinaggio con meta il santuario della Madonna della Catena di Dinami, promosso a Mileto dalla locale associazione sportiva “Kata Club”, affiliata Uisp e presieduta da Saverio Catagnoti. All’annuale, apprezzato evento sportivo-devozionale hanno partecipato oltre 60 ciclisti provenienti anche da altre province calabresi. Un numero che da solo basta ad attestare la buona riuscita della manifestazione, anche in questo 2024. Del resto, il “Giro della Catena”, promosso in occasione della tradizionale festa patronale svoltasi a Dinami, è divenuto negli anni un appuntamento da non perdere per tanti appassionati del mondo del pedale. Anche in questa edizione sono stati tanti i momenti degni di nota. I ciclisti, come da programma, si sono ritrovati di prima mattina davanti alla villa comunale della cittadina normanna. Subito dopo sono partiti alla volta del santuario mariano, distante oltre 30 chilometri da Mileto, affiancati da volontari in moto, auto, furgone attrezzato e autombulanza pronti ad assisterli. All’arrivo a Dinami i corridori-pellegrini sono stati accolti dal parroco don Rocco Suppa e da numerosi fedeli. Qui, dopo la deposizione del consueto omaggio floreale ai piedi della statua della Madonna della Catena e la recita della “Preghiera del Ciclista”, hanno ricevuto la benedizione solenne dalla guida parrocchiale, per poi partecipare tutti insieme a un sano momento conviviale. Infine la ripartenza e il viaggio di ritorno alla volta di Mileto, per chi se l’è sentita ancora in bicicletta.