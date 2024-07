Mileto, festa grande in piazza Badia per i 100 anni di nonna Natuzza

Mileto in festa per i 100 anni di Fortunata Giordano, figlia di Maria Assunta Currà e del cosiddetto Rocco “Tabora”, soprannome assegnatogli per via della località dell’Africa in cui, al termine della Seconda guerra mondiale e dopo essere stato fatto prigioniero degli inglesi, aveva aperto una fabbrichetta di laterizi. La nonnina della cittadina normanna è stata nell’occasione avvolta dall’abbraccio di familiari, amici e rappresentanti del territorio, desiderosi di dimostrarle il proprio affetto per il perseguimento di questo ragguardevole e invidiabile traguardo. Nonna Natuzza ha raggiunto il secolo di età dopo un’intera vita spesa per la famiglia e il lavoro, vivendo in prima persona i tragici momenti dell’ultimo conflitto bellico. Una donna all’antica, che, appena sposata, si è trasferita in cerca di fortuna con il marito Angelo Incollà (di professione sarto), prima in Argentina e poi a Milano e a Roma. Successivamente la coppia, dal cui matrimonio erano nel frattempo nati i tre figli Nicola, Ada e Dante, ha fatto ritorno nell’amata terra natia. Qui, per alcuni anni e fino alla pensione, è stata l’anima di un rinomato panificio a gestione familiare, in un locale situato nella centrale piazza Badia, lo stesso dove oggi abita e dove la comunità ha deciso di festeggiarla, in occasione del suo centesimo anno di vita. Il significativo momento è stato suggellato dal classico taglio della torta (con tanto di spegnimento delle candeline) e dalla successiva consegna alla nonnina, da parte del sindaco Salvatore Fortunato Giordano e dell’intera amministrazione comunale, di un’apposita targa ricordo. «Una vita spesa per la famiglia e il lavoro. Un abbraccio caloroso – si legge sulla lastra commemorativa – da parte di tutta la comunità di Mileto per il magnifico traguardo dei 100 anni».