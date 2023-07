“Blu carpet festival”, il Porto di Tropea si prepara a grandi eventi musicali – Video

width="640" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen">

Nella cornice naturale straordinaria del Porto turistico di Tropea, una serie di eventi di alto profilo artistico. Tre appuntamenti di musica al confine tra jazz e pop con artisti di indubbio valore accompagneranno le serate dei tanti turisti italiani e stranieri che popoleranno la cittadina vibonese. A presentare le serate del “Blu Carpet Festival”, nel corso di una conferenza stampa, la direttrice artistica dell’evento Maria Teresa Marzano. La rassegna musicale partirà il prossimo 26 luglio con “Sono come sono”, tappa del tour di Chiara Civello e proseguirà il 13 agosto con Karima in “Lifetime”, per concludersi il 10 settembre con Joe Barbieri in “30 anni suonati Tour”. La scelta dei nomi è stata condivisa tra la Porto di Tropea Spa – nella persona dell’amministratore delegato, Vincenzo Aristide Di Salvo – e la direzione artistica. Questa prima edizione della kermesse punta a mantenere la qualità elevata del Porto di Tropea, location ideale perché si trova facilmente sulle rotte nautiche, è molto ben protetta e sorge nel cuore della bellissima Costa degli Dei. L’amministratore Di Salvo ha tenuto a precisare che, essendo il decimo anno di concessione, non poteva esserci modo migliore per festeggiare questo traguardo. Alla conferenza stampa di presentazione hanno presenziato, oltre a Marzano e Di Salvo, anche il sindaco di Tropea Giovanni Macrì e il presidente della società “Porto di Tropea” Sandro D’Agostino.

