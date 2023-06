Tropea, al Santa Chiara arriva la kermesse “Calabria in fabula”

L’ex monastero di Santa Chiara ospiterà, il 26 luglio alle ore 21, lo spettacolo teatrale “Re Pipuzzo fatto a mano. Melologo per tre finali”. L’evento, rientra nel calendario del “Calabria in fabula”, il nuovo progetto firmato da Teatro in Note, in partenariato con “Scena Verticale” co-diretto da Dario De Luca e “AttorInCorso” presieduto da Matteo Lombardo, la cui presentazione avverrà venerdì 30 giugno alle ore 11 nel foyer del Tau dell’Università della Calabria. La direzione artistica è affidata a Vera Segreti, mentre quella organizzativa è a cura di Lucia Catalano. Cinque sono dunque le province calabresi che, a partire dall’1 luglio e fino al 2 agosto, ospiteranno la kermesse co-finanziata dal Paino di sviluppo e coesione in favore di “Progetti speciali per lo sviluppo dell’attività teatrale” della Regione Calabria – dipartimento Istruzione e formazione e pari opportunità – settore Cultura. Dopo l’appuntamento teatrale del 26 luglio, il giorno dopo sempre presso l’ex monastero di Santa Chiara a partire dalle ore 10,30 si terrà la master class di teatro con Vera Segreti, regista e attrice.

