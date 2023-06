Tropea, entrano nel vivo i festeggiamenti in onore del beato Mottola

Tropea e la chiesa diocesana si preparano a celebrare venerdì 30 giugno, la seconda festa liturgica del beato Francesco Mottola, elevato agli onori degli altari da Papa Francesco, il 10 ottobre 2021. Tante le iniziative programmate dagli Oblati del Sacro Cuore, in collaborazione con la parrocchia della Concattedrale di Tropea, che custodisce i resti mortali del Beato nella cappella del Crocifisso ligneo.

Ogni sera all’interno del Duomo Normanno si sta svolgendo il novenario, con la presenza di tante comunità parrocchiali, associazioni, gruppi e sacerdoti provenienti dalla città di Tropea ma anche da tutta la diocesi. Molto suggestiva nei giorni scorsi, anche la presenza dei volontari e degli ammalati della sottosezione di Vibo Valentia dell’Unitalsi, che hanno voluto affidare al Beato, così vicino al mondo della sofferenza, il prossimo viaggio alla grotta di Lourdes.

Il fratello maggiore dei sacerdoti oblati, don Francesco Sicari, nell’annunciare gli eventi di questa seconda festa del Beato, ha sottolineato come don Mottola “è stato veramente un sole per la nostra città e per la nostra chiesa. Uomo vero, cristiano innamorato, sacerdote umile e pieno di amore per Cristo e per gli altri ha saputo lasciare una traccia unica e indelebile nei cuori di chiunque lo ha incontrato”.

Da stasera si entra nel vivo delle celebrazioni, con la marcia mottoliana, giunta alla seconda edizione e che si snoderà per tutta la città, partendo dalla chiesa dell’Annunziata e per concludersi nella Concattedrale, con alcune tappe di catechesi e testimonianza attorno al tema: “Io sono un povero viandante: fede, speranza e carità”. Il 29 giugno, solennità dei Santi apostoli Pietro e Paolo, 54° anniversario del pio transito del Beato, si terrà il convegno organizzato dalla fondazione “don Francesco Mottola”, presso la cappella dei nobili di Tropea, sul tema: “Tra antiche e nuove povertà: un cammino di chiesa con don Mottola”, con il relatore don Giuseppe Florio, arciprete di Parghelia.

Venerdì 30 giugno, festa liturgica del Beato, due iniziative caratterizzeranno la giornata: in mattinata, la visita del reliquiario del Beato presso l’ospedale cittadino, con una preghiera particolare per tutti gli ammalati e i sanitari del nosocomio tropeano; in serata la messa solenne presieduta dal vescovo Attilio Nostro, alla presenza del clero diocesano e delle autorità civili del territorio.

