Torna “Racconti tropeani”, la raccolta curata da sette autori legati alla Perla del Tirreno

A quattro anni di distanza dal primo volume vede finalmente la luce il nuovo capitolo dei “Racconti tropeani“, la raccolta che vede impegnati ben sette autori legati alla Perla del Tirreno: Maria Antonietta Artesi, Michele Celano, Bruno Cimino, Pasquale De Luca, Pasquale Lorenzo, Carlo Simonelli e Alessandro Stella.

Il volume sarà presentato nel corso dell’estate in occasione di diversi appuntamenti. Nel dettaglio, sono tre le date già fissate: si parte il 6 luglio alle 19.00 al Museo Archeologico e Paleontologico di Santa Domenica di Ricadi, per poi proseguire il 14 luglio alle 19:30 a Tropea nella ex chiesa di Santa Chiara, e concludersi il 21 luglio nel castello Galluppi di Caria. Alla presenza degli autori, per ognuno dei tre appuntamenti letterari interverranno ospiti già coinvolti ed estimatori della trilogia. Verranno letti da appositi reader alcuni brani dei racconti appena editi. Gli autori risponderanno alle domande dei presentatori e del pubblico, la cui presenza confermerà l’interesse per la lettura di storie legate a personaggi da non dimenticare.

Il lavoro della trilogia è iniziato nel 2019, (primo volume edito da Meligrana Editore) e si è avvalso della introduzione del giornalista Rai Francesco Repice. Diciannove racconti hanno composto la pubblicazione ritenuta dalla critica e dai lettori di grande impatto culturale ed emotivo per le testimonianze riportate, non di meno ritenuto di alto spessore letterario. Il secondo volume, edito da Amazon, ospita diciotto racconti che sono stati riportati alla luce rovistando ancora più a fondo nella memoria del tempo; la pubblicazione, oltre a confermare lo stile letterario del precedente, propone descrizioni di personaggi assolutamente straordinari e vicende quasi dimenticate. Il professore Saverio Di Bella ha firmato una sostanziosa introduzione di rara fattura, rilevando essenzialmente l’importanza di questi libri. In entrambi i volumi le prefazioni sono state redatte dalla professoressa e giornalista Bruna Fiorentino.

Colori, suoni, parole e immagini per il debutto della prima edizione del Tropea Film Festival