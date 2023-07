Porto di Tropea, si lavora per la rassegna musicale Blue carpet festival

Si chiama Blue Carpet Festival la rassegna musicale organizzata dal Porto di Tropea spa che partirà il prossimo 26 luglio con “Sono come sono”, tappa del tour di Chiara Civello e proseguirà il 13 agosto con Karima in “Lifetime” per concludersi il 10 settembre con Joe Barbieri in “30 anni suonati Tour”. Tutti i dettagli verranno illustrati nel corso della conferenza stampa in programma giovedì 6 luglio alle ore 18.00 al porto di Tropea. Questi tre artisti d’eccezione, accompagnati da alcuni tra i migliori strumentisti italiani di una scena musicale che mescola jazz e pop sofisticato, si esibiranno nell’esclusivo scenario dell’Anfiteatro del Porto di Tropea per una prima edizione della manifestazione che si annuncia già imperdibile. La scelta dei nomi, condivisa tra Porto di Tropea spa e la direzione artistica affidata a Maria Teresa Marzano, è il risultato coerente di una visione strategica che parla di valorizzazione culturale degli spazi, immediatezza comunicativa e raffinatezza di linguaggio, caratteristiche che questi artisti interpretano perfettamente distinguendosi da tempo come alcuni fra gli interpreti più intensi del panorama musicale del nostro Paese.

Mantenere un equilibrio tra la qualità elevata propria di scelte esclusive e i numeri che certificano un successo vero è uno degli obiettivi sfidanti del Blue Carpet Festival secondo la prospettiva progettuale di Porto di Tropea spa che da tempo ha lanciato il guanto di sfida per fare del Porto di Tropea un Polo del turismo di lusso e un grande attrattore, forte tra le altre cose di una location ideale perché si trova facilmente sulle rotte nautiche, è molto ben protetta e sorge nel cuore della bellissima Costa degli Dei, a sole 32 miglia dalle meraviglie delle isole Eolie. In questo senso il Blue Carpet Festival rappresenta un altro tassello per la realizzazione di questi obiettivi coraggiosi e ambiziosi che parlano di futuro, sviluppo e crescita.

