Vibo, tutto pronto per il recital dell’Ama little big band

Domani, 6 luglio 2023, l’Auditorium Spirito Santo, alle ore 21:00, farà da cornice al recital dell’Ama little big band, diciassettesimo appuntamento della stagione concertistica musicale 2023 organizzata dal Conservatorio di Musica “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia e da Ama Calabria nell’ambito del 46° MusicAMA Calabria realizzato all’interno del progetto Calabria Straordinaria sostenuto dall’Assessorato Regionale al Turismo. L’ensemble Jazz d’eccezione, diretta dal maestro Ferruccio Messinese, docente di ruolo presso il Conservatorio Fausto Torrefranca di Vibo Valentia, sarà impreziosito dalla presenza del vibrafonista Samuel Cerra, performer ed insegnante di percussioni.

Composta da musicisti di valore e che vantano prestigiose collaborazioni, come Vito Procopio e Manuel Gugliotta al sax contralto, Sergio Sirianni al sax tenore, Francesco Gugliotta al sax baritono, Antonio Gullo, Francesco Tropea e Antonio Procopio alla tromba, Danilo Giampà e Salvatore Cerullo al trombone, Vittorio Viscomi alla chitarra, Davide Gugliotta al pianoforte, Giuseppe Gugliotta al basso, Giuseppe Cutuli alle percussioni, l’AMA Little Big Band proporrà, per l’occasione, un ricco e coinvolgente programma con brani di repertorio ed opere di Joe Zawinul, Herbie Hancock, Henry Mancini, Miles Davis, Glenn Miller, Billy Strayhorn, Chuck Rio, Sonny Rollins, Duke Ellington. A chiusura del concerto, il celebre tradizionale Wheh the Saints go marching in. La stagione concertistica 2023 si caratterizza di un’ampia offerta di trenta concerti che si snoderanno fino ad ottobre e vedranno esibirsi, tra gli altri, molti docenti del Conservatorio vibonese.

LEGGI ANCHE: L’emigrazione dei paesi dell’Angitola al centro di un evento in Canada

A Mileto l’incontro con il grande pianista belga Jean-Claude Vanden Eynden

“U Schiavaredu”, dalla leggenda alla storia nell’ultimo libro di Michele Furci