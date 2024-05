Vibo, frazione San Pietro isolata. I residenti: «Cantieri a rilento, siamo stanchi»

In una lettera indirizzata al sindaco, al prefetto e al presidente della Regione, gli abitanti esternano tutta la loro indignazione per lo stato in cui versa il piccolo centro: «Non siamo cittadini di Serie B»

La strada che porta a San Pietro, la più piccola delle frazioni del comune di Vibo Valentia, è franata nel 2021, impedendo ai pochi abitanti il normale accesso al loro paese. I lavori eseguiti per il ripristino della strada, ai quali di recente si sono aggiunti quelli per il rifacimento della piazza, sono andati avanti ad un ritmo che definire lento è dire poco, con tutti gli intuibili disagi che hanno compromesso la stessa vivibilità dei residenti. Dopo anni di vana attesa, i cittadini hanno ora deciso di rivolgersi alle istituzioni mediante una lunga lettera in cui vengono messe in luce tutte le contraddizioni di una vicenda che si trascina da più anni senza arrivare a una soluzione accettabile.

Il testo della missiva si avvale di un’anafora più che eloquente: «Siamo stanchi. Noi abitanti di San Pietro- scrivono i cittadini- siamo stanchi di dover sopportare il disagio di una strada alternativa, acuito dai lavori della nuova piazza, che ci costringono ad attraversare un’area di cantiere per raggiungere le nostre abitazioni. La strada alternativa, che doveva essere provvisoria, è priva delle più elementari norme di sicurezza, a una sola corsia, con curve a gomito e molti dislivelli, con scarsa visibilità dovuta anche alle erbacce, per non parlare delle voragini create dal transito dei mezzi da cantiere. Nonostante le evidenti difficoltà, ci avete lasciato con un cantiere aperto e sospeso per andare ad aprirne un altro a Longobardi per la realizzazione di un parco giochi, ritenuto, a quanto pare, più importante ed essenziale. Noi abitanti di san Pietro siamo stanchi- viene rimarcato- perché a seguito di tutto ciò non possiamo usufruire neanche della chiesa, punto d’incontro domenicale per la santa messa». E a questo punto vengono poste alcune domande alle quali i cittadini attendono le risposte degli organi competenti: «Perché a tutt’oggi i cantieri per la strada d’accesso al paese e i lavori all’interno di esso sono fermi? Perché questa amministrazione ci ha completamente ignorati e calpestati, non considerando come prioritaria l’apertura della strada prima di cominciare un altro cantiere all’interno del paese? Compendiamo i progetti sul territorio del Pnrr, ma chiediamo che i lavori al nostro paese siano prioritari rispetto agli altri, considerando che siamo costretti ad attraversare l’area di cantiere non legale per la sicurezza degli abitanti. Siamo veramente stanchi- conclude la lettera- di subire ed essere considerati cittadini di serie B. Paghiamo le tasse al pari di chi ha più servizi».

