Dal sogno del borgo gioiello all’incubo isolamento, i residenti di San Pietro (Vibo) disperati: «Con Romeo non è cambiato nulla» -VIDEO

Da 4 anni l’unica via d’accesso alla piccola frazione è chiusa a causa da una frana. I lavori da 22 milioni di euro per la riapertura dell’arteria e la contestuale riqualificazione urbanistica del centro abitato sono fermi mentre sale l’esasperazione dei residenti

Segnaletica faidate

«Siamo senza strada dall’ottobre del 2021», dice sdegnata una residente di San Pietro. Il piccolo borgo di Vibo Valentia è isolato da quattro anni, da quando la via d’accesso alla frazione è franata a causa della pioggia. Da tre anni ormai l’unico ingresso al paese è una stradina stretta e tortuosa, «priva delle più elementari norme di sicurezza». «Rischiamo la vita ogni giorno percorrendo questa strada – denuncia una donna -, la nuova amministrazione comunale dov’è?». «Abbiamo votato per cambiare e invece mi sa che siamo passati dalla padella alla brace», dice amareggiata. La delusione dei residenti del piccolo borgo è tanta: «Avevano detto che per Natale riaprivano la strada, e invece…». I lavori per il ripristino dell’arteria, finanziati con fondi del Pnrr, dopo innumerevoli intoppi, sono stati appaltati, ma da settimane il cantiere è deserto. Le uniche ruspe in azione sono quelle per la posa della fibra ottica. «Si ricordano di noi solo durante le elezioni, mentre dei lavori urgenti che attendiamo da anni se ne fregano», ribadisce Pietro Leonardo Stanganello.

Davanti alla chiesa un cartello annuncia un nuovo cantiere. Altri soldi del Pnrr che avrebbero dovuto recuperare e valorizzare la piazza della piccola frazione. Anche qui i lavori, dopo aver transennato l’area e pavimentato una viuzza, sono stati lasciati a metà. Un’altra residente di San Pietro ci mostra le numerosissime crepe lungo il muraglione di contenimento in pietra che costeggia la strada e il panorama sfregiato dai rifiuti di ogni genere. «Fino a qualche anno fa – dice sconsolata – San Pietro era un borgo meraviglioso, ora è un paese fantasma». Eppure non solo San Pietro sarebbe già dovuto uscire dall’isolamento da un pezzo ma entro la fine del 2025 è previsto che finiscano anche i lavori di riqualificazione urbanistica da 22 milioni di euro finanziati con il Pnrr.

Un progetto che ha anche un nome che ora appare sarcastico: Borgo futuro. Troppo “futuro”, visto che è tutto fermo, compreso l’intervento per il ripristino della strada di accesso. «Fate prima la strada, poi il resto», commentarono i residenti nel settembre 2023, quando il progetto fu presentato in pompa magna dall’ex amministrazione, forse perché immaginavano l’ennesimo stallo. In quell’occasione il sindaco Limardo assicurò che entro un mese la strada sarebbe stata riaperta. Nel frattempo è passato un anno, a guidare il Comune c’è Enzo Romeo, ma per i residenti di San Pietro non è cambiato nulla.