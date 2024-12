Vibo, l’assessore “umarell”: Monteleone tira le somme di 5 mesi passati a controllare i tanti cantieri aperti in città

Il titolare delle deleghe ai Lavori pubblici ha avuto il suo da fare tra interventi in ritardo, varianti di progetto e polemiche. La sua relazione di fine anno

A margine della conferenza stampa di fine anno del sindaco di Vibo, Enzo Romeo, gli assessori che formano la sua giunta hanno diffuso singole relazioni sulle materie di propria competenza e su quanto fatto nel corso di questi primi sei mesi di consiliatura. Le pubblichiamo integralmente, così come ci sono pervenute, per offrire ai lettori un quadro esaustivo dell’attività dell’esecutivo e la possibilità di riscontrare direttamente, senza ulteriori mediazioni, quanto rivendicano i singoli assessorati.

La relazione dell’assessore ai Lavori pubblici, Giuseppe Monteleone

Obiettivo principale dell’assessorato ai Lavori pubblici, in questi cinque mesi di attività, è stato quello di verificare lo stato dell’arte di tutti i cantieri già aperti nella città capoluogo e nelle frazioni. Sono stati infatti, eseguiti dei sopralluoghi sui singoli cantieri assieme al dirigente del settore, i Rup, i direttori dei lavori e le imprese appaltatrici per accertare lo stato d’avanzamento dei singoli interventi in corso e, nello stesso tempo, capire se venivano rispettati i tempi previsti nel programma di esecuzione contenuto nei singoli cronoprogrammi.

Dai sopralluoghi è emerso che:

In alcuni cantieri i lavori procedevano regolarmente;

in altri cantieri i lavori procedevano a rilento rispetto al cronoprogramma;

In alcuni cantieri erano fermi perché sospesi a causa della necessità di redazione di perizie di variante per fatti sopravvenuti in corso d’opera.

Ci si è subito attivati con particolare riferimento ai cantieri con un certo impatto nella città (Piazza Luigi Razza, Piazza Municipio) per sollecitare le imprese appaltatrici dei lavori affinché accellerassero i ritmi lavorativi con la presenza di ulteriore manodopera al fine di recuperare i ritardi accumulati.

Lavori ultimati prima di Natale come promesso

Piazza Martiri d’Ungheria, via Scesa del Gesù, piazza Luigi Razza, rotatoria Viale Affaccio.

Lavori in fase di completamento

Scala Mobile – I lavori sono stati ultimati, è stato acquisito il collaudo strutturale e si è in attesa del sopralluogo dei tecnici dell’agenzia ANSFISA per la messa in esercizio.

Per il teatro si sta procedendo alla scelta delle attrezzature scenografiche tecnolgiche mancanti e ad ottemperare alle prescrizioni dei VVFF.

Sottopasso ferroviario di Vibo Marina (manca solo il collaudo delle Vasche).

Strada di accesso alla frazione di San Pietro, completate tutte le opere strutturali in attesa del collaudo e di altre opere complementari.

Contrattualizzati e inizio lavori su10 nuovi interventi

Secondo e terzo lotto della Scuola Garibaldi. Secondo e terzo lotto della Scuola Don Bosco. Ultimati lavori del primo lotto e in gara il secondo lotto Scuola Murmura. Lavori di riqualificazione della piscina comunale. Lavori di rigenerazione urbana di Vibo Marina (via Stazione). Campo sportivo Vena Superiore, gara espletata in attesa di contrattualizzare inizio ai lavori. Efficientamento energetico Palazzo Municipale L.Razza – progetto approvato dalla Giunta C. Contrattualizzati e in attesa di inizio lavori viabilita e marciappiedi Vibo Valentia. Contrattualizzati e in attesa di inizio lavori ampliamento cimitero Piscopio. In gara i lavori rete fognante e acque bianche cosiddetto progetto Maione II lotto.

Nuovi Progetti

Pista di atletica leggera loc. Maiata – acquisito il parere favorevole al progetto dal CONI Palazzo accademie, progetto approvato.

Varie