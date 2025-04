Consiglio, Grimaldi capogruppo di Democratici e Riformisti dopo lo scioglimento di Progetto Vibo

Il nuovo schieramento politico nato da quella che era la lista del sindaco Romeo vede alla vicepresidenza Dina Satriani. Maggioranza in assestamento dopo la deflagrazione del caso che riguarda la presunta incompatibilità di un assessore

Nasce il nuovo gruppo consiliare Democratici e riformisti per Vibo. La notizia viene ufficializzata dagli stessi consiglieri con una nota stampa. Alessandra Grimaldi, Marcella Mellea e Dina Maria Rosaria Satriani, già facenti parti di Progetto Vibo e Nicola Staropoli, già facente parte del gruppo Pd comunicano la «propria decisione di costituire un nuovo gruppo consiliare, denominato Democratici e riformisti per Vibo intendendo svolgere la propria azione nel rispetto e per l’attuazione delle linee programmatiche del sindaco Vincenzo Romeo. Alessandra Grimaldi ricoprirà il ruolo di capogruppo. Dina Maria Rosaria Satriani, invece, vicecapogruppo.