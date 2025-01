Vibo, sopralluogo del sindaco Romeo nella frazione San Pietro: «Entro 50 giorni la strada verrà riaperta»

È stato tempestiva e proficua la reazione del sindaco di Vibo, Enzo Romeo, al reportage de Il Vibonese che ieri ha documentato l’esasperazione dei residenti della frazione San Pietro, “reclusi” da 4 anni a causa di una frana e della conseguente chiusura della strada che conduce al piccolo borgo a mezza costa tra la città capoluogo e Vibo Marina.

Il sindaco, infatti, insieme al direttore dei lavori, ha incontrato questo pomeriggio i cittadini di San Pietro per fare il punto sullo stato dei lavori della strada di accesso alla frazione.

«Premettendo che negli ultimi 4 mesi è stata data una importante spinta ai lavori – ha affermato Romeo -, si è palesata la necessità di una celere conclusione, con conseguente riapertura della strada di accesso, che da troppo tempo vede i cittadini “imprigionati”, con la conseguente ripresa dei lavori della piazza». E sì, perché senza strada non possono procedere al meglio neppure i lavori di rigenerazione urbana per circa 200mila euro che stanno interessando la frazione, con ripavimentazione delle strade e della piazza principale.

«Nei prossimi giorni – ha aggiunto – il Rup sarà impegnato nel sollecitare la ditta appaltatrice per chiedere una intensificazione degli interventi finali: montaggio guard rail e risistemazione delle lesioni di un muro di contenimento prossimale. La stima del direttore dei lavori come termine ultimo è di 50 giorni».

Quasi ancora due mesi, quindi, prima che la strada principale possa essere riaperta e il percorso alternativo tortuoso e pericoloso possa essere abbandonato.

«L’Amministrazione e il sindaco – ha concluso – si prodigheranno per evitare che non si vada oltre tale data e per ridare dignità e decoro ai cittadini di San Pietro».