Eventi e mercatini, si lavora per la seconda edizione di Vibo vintage special 50

In vista dell’estate, la Pro Loco di Vibo Valentia organizzerà, nei giorni 10 ed 11 agosto la seconda edizione di “Vibo vintage special 50”, manifestazione aperta al pubblico a prevalente finalità di promozione sociale, turistica e di aggregazione che si articolerà con numerose attività variamente distribuite nelle due giornate e tutte dedicate alla rievocazione della musica e della cultura degli anni ‘40 e ’50. L’evento, che si svolgerà a Vibo Valentia e sarà promosso anche nelle principali strutture turistiche e ricettive della Costa degli Dei, con l’obiettivo di richiamare sulla città di Vibo Valentia un cospicuo numero di turisti, seguirà un programma ben più ricco rispetto alla precedente edizione.

10 agosto

Corso Vittorio Emanuele III – 16.30 – 19.30 Mercatino vintage

– 16.30 – 19.30 Mercatino vintage Piazza Municipio 20/23 Drive-in: proiezione di un film anni ‘50

11 agosto

Corso Vittorio Emanuele III

16.30 – 19.30 Mercatino vintage

Piazza Municipio

17.00/19.00 Lezione di swing a cura di Dj Sauro

17.00/20.00 Swing Village: barber-shop, hair stylist donna, trucco donna, tattoo, foto-corner

21.00 Concerto Swing dal vivo: ospiti DJ Sauro, Max Gazzaruso, P51. A seguire: premiazione miglior coppia.

Piazza San Leoluca

17.30: raduno auto e moto storiche

18.00: partenza corteo per le vie della città

18.30: arrivo e sosta su corso Vittorio Emanuele

Il corteo seguirà presumibilmente il seguente tragitto: partenza da P.zza San Leoluca e arrivo in Piazza Municipio passando per: Ospedale, viale Kennedy, Oratorio salesiani, Viale Affaccio, Moderata Durant, Parco Urbano, Istituto Capialbi (ex magistrale), Piazza Spogliatore, Corso Umberto, Piazza Morelli, Corso Vittorio Emanuele III.

