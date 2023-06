Spettacoli, laboratori per bambini e concerti animeranno le serate estive a San Giovanni di Zambrone

La comunità di San Giovanni, frazione di Zambrone, attende l’inizio della sei giorni di festa organizzata da Leonardo Nesci, Giuseppe Belluso, Maria Pia Ventrice e Antonello Giannini, supportati dall’insegnante Ottavia Vecchio, presidente della “a.s.d. san Giovanni”. I cittadini e i visitatori potranno godere di una serie di eventi e spettacoli che animeranno questo inizio estivo con allegria e divertimento.



Il 7 luglio è il giorno dell’apertura ufficiale dei festeggiamenti civili in onore di Maria Santissima del Carmelo e di Santa Marina Vergine, con l’atteso “principe dei giganti” che accoglierà calorosamente il pubblico presente. In serata prevista l’esibizione di Michele Bruzzese, di Canale 5, e Frank Show che precederà lo spettacolo pirotecnico.



La serata del 9 luglio sarà allietata dalla combriccola dell’allegria, un gruppo di artisti e animatori destinato a coinvolgere i bambini in laboratori creativi e giochi divertenti. L’evento è organizzato per creare momenti di svago e spensieratezza per i più piccoli.



Le giornate del 14 e 15 luglio vedranno invece il debutto della sfilata di Miss e Mister Baby. Inoltre, sono stati allestiti giochi gonfiabili per consentire ai bambini e ai ragazzi di divertirsi e socializzare.



Il momento clou della manifestazione sarà nella giornata del 16 luglio con la suggestiva manifestazione religiosa in onore della Madonna del Carmelo. Questo momento di devozione e di spiritualità, ogni anno, è vissuto intensamente dai fedeli, che si trovano in preghiera misticamente con grande attaccamento alla fede.



La festa continua il 17 luglio con l’omaggio a Santa Marina Vergine, patrona della comunità. I cittadini di San Giovanni sentono una grande devozione e gratitudine nei confronti di Santa Marina, e all’evento cerimoniale religioso si prevede una grande partecipazione di fedeli che omaggeranno la celebrazione della devozione per la patrona. La serata si chiuderà con il concerto dei Cugini di Campagna e spettacolo pirotecnico. «Grazie a questo programma ricco di eventi e momenti di aggregazione – affermano i promotori- San Giovanni di Zambrone saprà trasmettere a tutta la comunità, ai visitatori del circondario e ai turisti l’importanza di conservare le tradizioni e dedicare momenti di gioia e spensieratezza alla propria comunità».

