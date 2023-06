Vibo, tutto pronto per la rassegna artistica dell’associazione Graecalis

Si aprono le luci su “Graecalis – Il vento della parola antica”, rassegna artistica a cura dell’associazione Graecalis, giunto alla decima edizione. “Il progetto, che ha visto la luce nel 2014, – spiega l’associazione – in pochi anni è riuscito a conquistare un posto di rilievo all’interno dello scenario artistico e culturale regionale, grazie anche ai numeri registrati dalla kermesse. Per il secondo anno consecutivo, la rassegna ha luogo nell’incantevole scenario del cortile del Museo Archeologico “V. Capialbi” di Vibo Valentia, situato all’interno del castello dell’antica Monteleone. Una partnership consolidata, quella tra Graecalis e il Museo, nella persona del direttore Maurizio Cannatà, il quale ha fortemente e fattivamente voluto e sostenuto la realizzazione del progetto. Tante le novità per l’edizione 2023, a cominciare dall’associazione stessa che, dalle ceneri del “Teatro di Calabria”, assume il nome della sua “creatura” più importante, Graecalis appunto, trasformandosi in associazione di promozione sociale”. La cultura “per noi rappresenta il punto cruciale della formazione e dell’educazione e il Teatro è una delle armi più potenti della rivoluzione gentile che speriamo di promuovere tra i nostri spettatori”, afferma Luigi La Rosa, autore teatrale e presidente dell’associazione.



Il programma: “Ben nove appuntamenti dal 25 giugno al 9 settembre che spazieranno dalla tragedia classica, alla commedia, alla poesia, alla lirica passando per il fiabesco. Una proposta variegata che potrà incontrare i gusti di tutto il pubblico. Si comincia giorno 25 giugno con “Tragodia”, serata di debutto della rassegna dedicata alla tragedia classica con estratti di alcuni dei brani più intensi e celebri della tragediografia greca. Il 2 luglio sarà invece la première di “Titan – I fuochi di Prometeo”, un dramma sperimentale inedito ispirato all’omonima tragedia di Eschilo ma con inserti contemporanei di grande intensità. Repliche il 30 luglio e il 13 agosto. Bis di musica il 15 e 16 Luglio con un “Galà di Musica Lirica” dedicato alle arie più note del bel Canto e, successivamente, alla musica e al tango argentino. Giorno 23 luglio invece sarà la volta de “Il fiabesco e la fiaba”, un recital tra le atmosfere caleidoscopiche di “Orlando Furioso” e la scanzonata ironia dei sonetti romaneschi. Il 20 Agosto, “Il cuore straziato”, struggente spettacolo poetico dedicato alle liriche e alla vita di Giuseppe Ungaretti, poeti dal fronte della Prima Guerra Mondiale. Chiude la rassegna il 9 settembre “All’improvviso…Commedia”, un recital leggero e ironico incentrato sull’evoluzione della Commedia classica da Plauto a Goldoni. Non solo dati tecnici, ma anche nuove e importanti collaborazioni con istituzioni e operatori culturali, come il Comune di Vibo Valentia e la preziosa partnership costituitasi con il “Cenacolo degli Inquieti”, prestigiosa associazione culturale cittadina che ha sostenuto l’opera di Graecalis”.

