Calimera: nasce l’associazione culturale “Don Francesco Comandè”

don Francesco Comandè

“Promuovere la cultura in ogni sua forma come strumento necessario per una vita dignitosa e aperta che permetta di costruire benessere per le persone e per tutta la comunità calimerese”. È quanto si propone di perseguire la neonata associazione culturale “Don Francesco Comandè” di Calimera, frazione di San Calogero. Il sodalizio è stato costituito nei giorni scorsi indicando nel ruolo di presidente Rocco Cuppari. Altri componenti dell’associazione sono: Monica Romano nelle vesti di vice presidente, Gregorio Sposaro (segretario), Francesca Mercuri (tesoriere) e come consiglieri Patrizia Pititto, Floriana Staropoli e Giusy Policaro. Gli attivisti del gruppo, già nel recente passato si sono distinti in diverse apprezzate iniziative come la creazione del presepe sagomato, la partecipazione al carnevale sancalogerese, la giornata ecologica e la ristrutturazione del calvario, monumento benedetto per l’occasione dal vescovo Attilio Nostro.L’associazione è intitolata a don Francesco Comandè, indimenticato parroco della frazione dal luglio del 1925 fino all’agosto del 1963, figura di sacerdote sempre attenta agli ultimi, ai bisognosi e ai sofferenti in linea con i principi evangelici.

