Filadelfia, cade in una scarpata mentre raccoglie origano e sbatte la testa: 76enne trasferita in elisoccorso a Catanzaro

Brutta caduta per una 76enne a Filadelfia che mentre raccoglieva origano e precipitata in una scarpata. La donna soccorsa dalla PeET di Pizzo ha riportato un trauma cranico con vasta ferita al cuoio capelluto in sede occipitale e successivamente è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso di Lamezia Terme per il trasferimento all’ospedale Pugliese di Catanzaro. Al momento la donna si trova ricoverata in neurochirurgia e le sue condizioni sono stabili.