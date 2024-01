A Paravati si conclude la “telenovela” riguardante il Centro polivalente – Foto

(Foto Luca Dimasi)

Ritorna nuovamente fruibile il palazzetto dello sport di Paravati. Alla cerimonia di riapertura della tensostruttura, avvenuta con tanto di classico taglio del nastro e successivo rito di benedizione, hanno partecipato le massime autorità politiche, civili e religiose e le principali società sportive del territorio. In prima fila il sindaco di Mileto Salvatore Fortunato Giordano e il parroco don Antonio Pileggi. Nell’occasione, a far visita al centro polivalente è giunto anche il vescovo della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, monsignor Attilio Nostro. L’evento inaugurale si è arricchito della presenza dei dirigenti e delle pallavoliste della TodoSport di Vibo Valentia e di Walter Malacrino, coordinatore regionale del progetto “Sport e Salute” che ha permesso di finanziare i lavori effettuati dall’impresa “Policaro Srl” sotto la direzione dell’architetto Vincenzo Carone. «Trovarsi in eredità una struttura divelta, indecorosa e abbandonata – ha affermato nell’occasione il sindaco – al centro del paese della Serva di Dio Natuzza Evolo; avere la forza di recuperare i finanziamenti con nessun costo per l’Ente e, dopo anni di intensi lavori, con in mezzo la pandemia Covid; restituirla più bella che mai alla Comunità, oltre che un obiettivo amministrativo raggiunto, rappresenta anche un valore incredibile: l’Amministrazione pubblica che infonde, soprattutto nei suoi più giovani cittadini, fiducia e senso di appartenenza e giustizia. Se devo riassumere oggi il mio pensiero e il mio stato d’animo – ha concluso – è di felicità per aver visto i ragazzi allegri e gioiosi, quasi increduli, dinanzi a quest’opera sportiva, tra l’altro sotto gli occhi affascinati di tanti genitori e cittadini che hanno voluto essere presenti a questo appuntamento sportivo voluto dall’Amministrazione comunale con l’assessora allo Sport Fortunata Dimasi».

Il costo complessivo dei lavori è stato di 330mila euro. Il processo di realizzazione della tensostruttura ha assunto negli anni i contorni di una vera e propria telenovela. Tutto ha avuto inizio alla fine degli anni novanta, circa 30anni fa, quando per volontà dell’amministrazione comunale dell’epoca si è deciso di costruire un Centro polivalente a Paravati, attingendo anche a un mutuo con la Cassa depositi e prestiti. Gli interventi sono stati però sospesi nel 2001, a causa della mancanza del denaro necessario per la conclusione dell’opera, e ripresi e portati a conclusione solo nel 2007, grazie ad un ulteriore finanziamento di circa 274 mila euro, in parte utilizzato per rimettere a norma quanto già realizzato in precedenza, nel frattempo deterioratosi anche a causa di continue ruberie e atti vandalici. Qualche anno dopo la struttura è stata data in gestione a un’associazione del luogo e finalmente attivata. Solo per pochi mesi, però, visto che a causa del verificarsi di problematiche interne alla realtà associativa e di un “causale” e devastante incendio essa è stata ben presto chiusa e abbandonata a se stessa. Il recente finanziamento ottenuto ha permesso, adesso, di ristrutturala ancora una volta e di riconsegnarla alla cittadinanza. Questa volta, però, si spera… in modo definitivo.