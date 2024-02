Gli agricoltori pronti a un nuovo presidio a Pizzo: si annuncia un altro lunedì nero per il traffico

La protesta dei trattori non si arresta. Una nuova mobilitazione è stato annunciata per il prossimo lunedì a Pizzo. I contadini stanno protestando in tutto il Paese contro le norme europee e gli aumenti che mettono a rischio la sostenibilità economica delle loro attività. Protagonisti della nuova mobilitazione l’Associazione contadini di Maierato e il Movimento Territorio e agricoltura. Al presidio di lunedì che dovrebbe svolgersi nuovamente in prossimità dello svincolo autostradale di Pizzo ci sarà anche il sindaco di Francavilla Angitola Giuseppe Pizzonia che in queste ore sta chiamando a raccolta tutti i primi cittadini del comprensorio: «Ancora una volta sarò accanto ai contadini – dice – per fargli sentire la vicinanza delle Istituzioni». In campo a difesa di un settore trainante per l’economia calabrese. «Nel territorio del mio Comune sono presenti tre importanti aziende agricole, dal vivaio Santacroce all’azienda agricola Giampà fino alle cantine Benvenuto. Solo queste tre aziende impiegano circa 500 persone, senza contare l’indotto. Se il settore dovesse andare in crisi, ci saranno pesanti ricadute occupazionali ed un impoverimento delle nostre comunità. Bisogna impedire che ciò avvenga», spiega. «È una protesta giusta che sosterrò fino in fondo», conclude Pizzonia che invita tutti a sostenere la battaglia dei contadini. Intanto questa mattina i trattori hanno presidiato lo svincolo autostradale di Rosarno, con i mezzi parcheggiati in località Scattareggia a circa 150 metri dallo svincolo dell’Autostrada del Mediterraneo.

