Carnevale, ecco i dettagli della rassegna “Mileto in maschera”

Entra nel vivo la prima edizione della rassegna carnascialesca “Mileto in Maschera”, in programma nella giornata di oggi nel centro della cittadina normanna. La manifestazione allegorica, originariamente prevista per domenica 11 febbraio, è stata rinviata a questo pomeriggio a causa delle avverse condizioni metereologiche. Dall’amministrazione guidata dal sindaco Salvatore Fortunato Giordano vengono adesso illustrati i dettagli dell’iniziativa – promossa dal Comune in collaborazione con l’associazione turistica Pro Loco, presieduta da Rosario Tomeo, e altre realtà attive sul territorio – in seguito all’annullamento dell’annuale edizione dello storico “Carnevale Miletese”. In prima fila gli assessori alle Politiche sociali Elisa Galloro e allo Spettacolo Fortunata Dimasi «Il corteo – si spiega a palazzo dei normanni – sarà composto da oltre 300 figuranti e si radunerà in piazza Badia alle 14.30. Un’ora dopo, alle 15.30, “Mileto in Maschera” prenderà il via con il classico taglio del nastro. Diversi i gruppi partecipanti. Tra questi, le classi terze A e B della scuola primaria di Paravati, numerose scuole di ballo attive nel Vibonese, l’oratorio “Mamma Natuzza” di Paravati, i carri dell’asilo “Santa Chiara” di Mileto e quello allestito a Limbadi, la banda comica “La Zoppa” di Rometta (Messina) e molte altre singole mascherine. Il corteo – si aggiunge al riguardo – attraverserà le vie Roma, Duomo, Ospedale e Corso Umberto I. La conclusione è prevista in piazza Pio XII, dove è stato allestito un apposito palco che ospiterà l’esibizione dei vari gruppi e il concerto dell’artista calabrese Davis Muccari e della sua band. Tra i brani del suo repertorio: “Chjuri da vita mia”, “Canzuni d’amuri”, “Mi dicivi”, “’Nci fazzu i complimenti”. Vi aspettiamo nella città normanna – conclude l’amministrazione cittadina – sicuri di farvi trascorrere, per la gioia di grandi e piccini, una gran bella giornata».

