Ad agosto oltre 70 euro per volare verso Bologna e Venezia e anche 90 euro per Barcellona e Manchester. Tutte le tratte e i prezzi

di Anna Foti

Dieci nuove rotte, di cui otto solo a Reggio Calabria. Tra applausi e grande entusiasmo, Ryanair si è presentata con una ventata di novità nella città dello Stretto. Adesso la compagnia low cost leader in Europa vola da e per tutti gli aeroporti della regione con trenta rotte in totale. Bologna, Torino e Venezia per essere collegati con il resto dell’Italia, dopo il tentativo fallito dello scorso anno di affidare le rotte con i bandi Enac. Manca Milano Bergamo alla quale si guardava con interesse visto che Ita non ha ripristinato il collegamento giornaliero con andata e ritorno su Milano. Vero è anche che avere due destinazioni così vicine su cinque tratte nazionali e due soli vettori operativi nello scalo Tito Minniti di Reggio Calabria non sarebbe stata una scelta economicamente vantaggiosa e forse neanche troppo “rispettosa” verso il vettore che già operava nello scalo reggino, ossia Ita AirWays. CONTINUA A LEGGERE QUI: Ora Ryanair decolla anche da Reggio Calabria ma i biglietti costano meno a Lamezia e Catania: il confronto