Vibo, giornata di mobilitazione per il cessate il fuoco in Palestina e in Ucraina

Sabato 24 febbraio 2024, alle ore 17:30 manifestazione di solidarietà e impegno per il cessate il fuoco in Palestina e in Ucraina anche nei capoluoghi dell’area centrale della Calabria. L’iniziativa, promossa dalle coalizioni di Europe for Peace ed AssisiPaceGiusta e sostenuta dalla Cgil, mira a fermare la criminale follia delle guerre che minacciano la pace e la stabilità globale. A Catanzaro, appuntamento in piazza Prefettura, mentre a Vibo Valentia il concentramento sarà in Corso Vittorio Emanuele III, davanti alla Prefettura.

“Le crescenti tensioni e conflitti nel mondo richiedono una risposta urgente e decisa – si legge in una nota della Cgil Area Vasta Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia guidata dl segretario generale della Cgil Area vasta, Enzo Scalese -. È ora di dire basta alla violenza e alla distruzione che mettono a rischio la vita di milioni di persone e il futuro del nostro pianeta. Sabato, saremo in piazza per ribadire con forza il nostro rifiuto delle guerre e per chiedere un’immediata azione politica per promuovere la pace e il rispetto dei diritti umani.

La manifestazione a cui hanno aderito anche Arci, Anpi, Libera Asd calabriando, sarà un’occasione per “esprimere la nostra solidarietà con le vittime dei conflitti in corso, per richiedere il cessate il fuoco immediato in Palestina e in Ucraina e per sostenere le misure concrete volte a promuovere la pace e la cooperazione internazionale”. “Chiediamo a tutti i cittadini, agli attivisti, agli studenti, ai sindacati, alle associazioni e alle comunità locali di unirsi a noi in questa importante giornata di mobilitazione. Insieme, possiamo fare la differenza e trasformare il nostro impegno per la pace in azioni concrete e positive”, conclude Enzo Scalese.

